Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Piyasa değeri 1 milyon lira değerinde yakıt ele geçirildi

Piyasa değeri 1 milyon lira değerinde yakıt ele geçirildi

Ekiplerin iş yerine girmesi

Kaçak Karya Lyon Kaçak Akaryakıt Akaryakıt Kaçakçılığı 

-İş yerinde arama yapılması
-İş yerinden genel ve detay görüntüler
-Numune alımından detay
-Şahısların adliyeye sevki

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda piyasa değer 1 milyon lira olan 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ile 206 bin litre akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri akaryakıt kaçakçılığıyla yaptığı şüphesiyle bazı kişi ve iş yerlerini takibe aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Osmaniye merkezli Hatay, Gaziantep, Kocaeli ve Kahramanmaraş illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Üretim yapılan tesiste ekipler tarafından yapılan aramalarda ara yakalamalarla birlikte piyasa değeri 1 milyon lira olan 70 bin litre dönüştürülmüş karışım akaryakıt ile 206 bin litre akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (SKY-
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement