Piyasa değeri 1.5 milyonu bulan makaron operasyonu

-Ele geçirilen makaronlar



( ANTALYA )- Vergi ödememek için söküp tekrar tekrar kullanmışlar ANTALYA



- Antalya'da yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık bir buçuk milyonu buan makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bandrolsüz makaron depolandığı bilgisi alınan depoya baskın yaptı. Yapılan aramada 11 bin 966 bin 50 adet boş makaron, bin 800 adet nargile kömürü, 984 adet sigara sarma makinesi,bandrol sökmede kullanılan sprey ve ısıtıcı makine ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet Etmek suçundan adli işlem başlatıldı. Makaronların piyasa değerinin yaklaşık bir buçuk milyon lira olduğu, şüphelilerin vergi ödememek için makaron kutuları üzerinde bulunan bandrolleri özel usuller ile söktükleri ve tekrar tekrar kullandıkları ortaya çıktı.



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