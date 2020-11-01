Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Pitbulların tavuk katliamı

Pitbulların tavuk katliamı

Tavukların telef olmadan önceki görüntüleri

Polis Köpek Pitbull Katliam 

-Parçalanmış tavukların görüntüsü
-Röportaj

( BURSA )-Kümese giren pitbull cinsi 2 köpek 53 cins tavuğu parçaladı-Tavukların sahibi pitbulların sahibinden şikayetçi oldu BURSA

- Bursa’da bir iş yerinin terasındaki tavuk kümesine giren 2 adet pitbull cinsi köpek her biri 300 lira değerinde 53 adet cins tavuğu parçalayıp telef etti. Tavukların sahibi, pitbull cinsi köpeklerin sahibinden şikayetçi olup zararının karşılanmasını istedi. Edinilen bilgiye göre olay Veysel Karani Mahallesindeki bir torna atölyesinde meydana geldi. 52 yaşındaki Mustafa Çalı’nın iş yerinin terasında özel olarak yetiştirdiği Sussex ve Wyandotte cinsi tavukların bulunduğu kümese yan binanın terasından geçen 2 adet pitbull cinsi köpek kümese girip her biri 300 lira değerinde olan 53 adet tavuğu parçalayıp telef etti. Sabah iş yerine geldiğinde tavuklara yem vermek için terasa çıkan Mustafa Çalı parçalanmış tavukları görünce şaşkına döndü. Kan ve tüy izlerini takip eden Çalı binanın terasında bulunan pitbulların 2 tavuğu da kendi kulübelerine götürdüğünü belirledi. Pitbulların sahibinin ölen 53 tavuğa karşı 300 lira teklif etmesi üzerine Mustafa Çalı polise ihbarda bulunup köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu. Arka komşumuzun 2 adet pitbull cinsi köpeği vardı. Gece kümese arka delikten girip bütan tavuklarımı katletmiş. Gerekli yerlere şikayetçi olduk. 6-7 bin lira toplamda zararım var. Tavukların tamamı için 300 lira verelim dediler nasıl olacak o tavukların tanesi 300 lira kabul etmedik şikayetçi olduk" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı