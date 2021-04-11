Pitbull, sokak köpeğine saldırdı, görenler ayırmak için uzun süre mücadele etti

-ayırma çalışması



( BURSA ) BURSA



- Bursa'da tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek sokakta bulunan bir sahipsiz köpeğe saldırı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla böyle görüntülendi. Vatandaşlar sahipsiz köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Yaralı köpek İnegöl belediyesi sahipsiz hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre olay Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Bakımı yasak olmasına rağmen sahibi tarafından sokakta hem tasmasız hem de ağızlıksız gezdirilen Pitbull cinsi köpek sokakta bulunan bir sahipsiz sokak köpeğine saldırdı. Durumu görenler hemen sahipsiz köpeğin yardımına koştu. Ancak tüm müdahaleye rağmen pitbull köpeği yakaladığı sokak köpeğini bir türlü bırakmadı. Vatandaşların uzun çabası sonucu köpek yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı köpek inegöl belediyesi sahipsiz hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Pitbull'un köpeğe saldırma anı ise cep telefonuyla böyle görüntülendi.



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