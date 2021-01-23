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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu

Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu

Hayvan ambulansına alınan köpekler

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-Hayvan ambulansının ve polisin yola çıkması
-Telef olan kuzular
-Koyunların sahibi Cafer Gürül'ün yaralı koyunları göstermesi
-Cafer Gürül ile röp.
-Ölmek üzere olan bir kuzu

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde bir küçükbaş hayvan ağılına giren Pitbull cinsi 2 köpek, 2'si kuzu 6 koyunu telef etti.Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesinde yaşandı. Cafer Gürül adlı yetiştiriciye ait içerisinde 25 koyunun bulunduğu ağıla biri dişi diğeri erkek Pitbull cinsi 2 köpek girdi. Gürül'ün çocukları, hayvanların bağrışması üzerine dışarı çıkıp ağıla baktıklarında köpeklerin koyunlara saldırdığını gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan çocuklar, durumu ailesine bildirdi. Ancak köpekler dakikalar içinde ağıldaki 2'si kuzu 6 koyunu telef ederken koyunların büyük bölümü de ağır yaraladı. Köpekler, çevredekiler tarafından güçlükle ağıldan uzaklaştırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, koyunlara saldıran 2 köpeğin yaklaşık 100 metre mesafede olduklarını tespit etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetimi altına alınan köpekler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına gönderildi."Ya çocuklarıma saldırsaydı"Koyunları Pitbull cinsi köpekler tarafından vahşice telef edilen Cafer Gürül, "Haydi çocuğumun birini yeseydi Pitbull ne yapacaktım. Benim 3 tane çocuğum vardı. Haydi birini parçalasaydı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.Köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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