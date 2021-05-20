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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pitbull cinsi köpeği poşete koyup içerisindeki taşla suya attılar

Pitbull cinsi köpeği poşete koyup içerisindeki taşla suya attılar

Köpek leşi poşet içinde

Köpek Gazi Mahallesi 

-Sudan çıkartılması
-Detaylar

( ESKİŞEHİR )- Üzerinde yara izleri olan Pitbull cinsi köpeğin batması için tuşla birlikte suya atıldığı belirlendi ESKİŞEHİR

- Eskişehir'deki Porsuk çayında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, bir poşet içinde batması için taşla birlikte suya atılmış, üzerinde yara izleri olan ölü bir köpek buldu. Orhangazi mahallesi Özden sokak üzerinde bulunan Porsuk Çayı içinde temizleme çalışmaları yapan belediye ekipleri, bir poşetin içinde ölü bir köpek buldu. Bulunan köpeği kayığa alan ekipler, köpeğin bir poşete koyulup ardından batması için taşla birlikte Porsuk çayına atıldığını belirledi. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri ve Odunpazarı Belediyesi barınağına bağlı ekipler geldi. Poşet içerisinde bulunan köpek ekiplere teslim edildi. Pitbull cinsi olduğu öğrenilen köpeğin üzerinde çeşitli yaralar olduğu, yapılacak incelemenin ardından kireçlenip gömüleceği belirtildi. (İHA-Y)
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