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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Pistten çıkan uçak için karar aşamasına gelindi

Pistten çıkan uçak için karar aşamasına gelindi

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( TRABZON -ÖZEL)- Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağı kazanın ardından tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesinde bekleyişi sürüyor- Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık:- “Uçak kütüphane olabilir; 2021’de uçağa bir çözüm bulacağız” TRABZON

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- Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan yolcu uçağı kazanın ardından tırlarla taşındığı Trabzon’un Yomra ilçesindeki pazar yerinde yaklaşık 2 yıldır bekleyişini sürdürüyor. Uçağın akıbeti ile ilgili karar aşamasına gelinirken uçağın kütüphane olabileceği belirtildi. Dönemin Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu tarafından ’Millet Kıraathanesi’ yapılacağı vaadiyle ilçeye getirilerek pazar yerine bırakılan uçak çöpler arasında adeta çürümeye yüz tutarken, geçen yaklaşık 2 yıla rağmen nasıl değerlendirileceği konusunda bir karar alınamamıştı. Yerel seçimler sonrası göreve gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise daha önceki açıklamalarında uçağın başlarına bela olduğunu belirterek bir çok proje üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti. Bıyık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada uçağın kütüphane olabileceğine işaret ederek bunanla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkan Bıyık, uçağın sadece Yomra’ya değil Türkiye’ye konu olduğunu kaydederek “Pistten çıkan uçak halen ilçede duruyor. Uçak sadece Yomra’ya değil Türkiye’ye konu olmuş durumda olduğundan Çankırı’daki uçak kütüphane projesini takip ediyorum. Pandemi süreci olmasaydı gidip inceleyecektik. Mali bir kaynak bulabilirsek eğer uçaktan kütüphane yapma projemiz var ve üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu sonuçlandırabilirsek halk kütüphanesi ya da öğrencilerin gidip, etüt merkezi olarak kullanabileceği bir yer yapmaya çalışacağız. 2021’de uçağa bir çözüm bulacağız” ifadelerini kullandı.
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