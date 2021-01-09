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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Pire Zafer' lakaplı motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

'Pire Zafer' lakaplı motosikletli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Şüphelinin evinde yapılan arama

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Kamera Polis Ekipleri 

-Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Fatih ilçesinde uyuşturucu satıcılığı yaptığı ileri sürülen ‘Pire Zafer’ lakaplı motosikletli bir kişi, polisin kovalamacası sonuncu yakalandı. Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, ‘Pire Zafer’ lakaplı 'torbacı' olarak tabir edilen bir şahsın ilçeye bağlı Kumkapı semtinde uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine bölgeye hareket eden polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen zanlının eşkalini belirledi. Çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü eşkal bilgilerine uyan şüpheliyi Kadırga Liman Caddesi üzerinde motosikleti ile seyir halinde gördü. Polis, hemen motosikletli uyuşturucu satıcısının peşine düştü. Takibe alınan ve bir süre sonra “dur” ihtarı yapılan şüpheli, polisi görünce kaçmaya başladı.
Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu ‘Pire Zafer’ lakaplı Zafer Ç. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili devam eden operasyonda polis, Zafer Ç.’nin Binbirdirek Mahallesinde bulunan ikametine de baskın düzenleyerek evde arama yaptı. Evde yapılan aramalarda, 1 kilo 413,5 gram kubar, 812 gram skunk, 14,60 gram kokain, uyuşturucu hap, hassas teraziler ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 375 lira para ele geçirildi. Yakalanan ve “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan geçtiğimiz Perşembe günü adli makamlara sevk edilen şüpheli Zafer Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu.
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