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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Pınarhisarlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü sürprizi

Pınarhisarlılardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a doğum günü sürprizi

hazırlanan klip

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Sosyal Medya Doğum Günü Allah 


- Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü sebebiyle hazırlanan klip kısa sürede büyük beğeni topladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1999 yılında dört ay cezaevinde kaldığı Pınarhisar ilçesinde Erdoğan’ın doğum günü için hazırlana klip büyük beğeni topladı.Gencinden yaşlısına, öğrencisinden esnafına Pınarhisar’da bulunan vatandaşlar tarafından hazırlanan klipte duygularını "Aşk geliyor, sevgi geliyor", "Dünya lideri", "Allah başımızdan eksik etmesin inşallah", "Can yoldaşımız", "Türkiye'nin umudu", "Ümmetin umudu", "Bütün güzellikler Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma geliyor", "Dünyaya meydan okuyan büyük bir lider” şeklinde anlattı.Pınarhisar Belediyesinin sosyal medya üzerinde paylaşılan ve kısa bir sürede büyük beğeni toplayan klip hakkında açıklamada bulunan Başkan İhsan Talay, “26 Şubat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü, Rabbim sağlık sıhhat versin başımızdan eksik etmesin inşallah. Nice yıllara” dedi.

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