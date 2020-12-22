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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Pınar’ın öldürüldüğü cinayet evi

Pınar’ın öldürüldüğü cinayet evi

havadan drone genel detay

Güvenlik Önlemi Nayet Zanlısı Aktüel Cinayet 

-evden aktüel görüntü
-varil detay

( MUĞLA - DRONE)- Muğla’nın Menteşe ilçesinde Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylası Bağ evi havadan görüntülendi MUĞLA

- Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından önce boğulan, ardından varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evi Drone ile havadan görüntülendi. Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın keşif için cinayetin işlendiği eve getirilmeden önce havadan Drone ile görüntülenen bağ evine yapılan ilk duruşmada verilen ara karar gereği cinayet gecesi Pınar Gültekin’in öldürüldükten sonra yakıldığı ve üzerine beton döküldüğü varil ile ayanı ölçülerdeki varil de Emniyet ekipleri tarafından bağ evine getirildi.
Keşif öncesi çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sanık Cemal Metin Avcı bağ evine getirilerek keşif saati bekleniyor. (BT-Y)
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