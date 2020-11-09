-Pınar Gültekin'in aile avukatı

-Rezan Epözdemir açıkmlama



( MUĞLA ) Pınar’ın katil zanlısına akıl testi yapılacak- Olay yerinde 22 Aralık’ta keşif kararı çıktı- Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması sona erdi. 8 Saat süren duruşma sonunda mahkeme Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın aklı testi raporu tanzim edilmesini isterken, 22 Aralık’ta olayın gerçekleştiği bağ evinde sanığın da katıldığı keşif yapılacak. MUĞLA



- Temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konulan, cesedi yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Saat 13.30’da başlayan duruşma 21.30’da sona ererken ilk duruşma 8 saat sürdü. Mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için akıl testi raporu tanzim edilmesine karar verirken, 22 Aralık 2020 tarihinde de olayın yaşandığı Menteşe Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde keşif yapılacak. Duruşma 4 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, “Davranışlarının yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının tespiti için, akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için hastane raporu tanzim edilmesini istedi mahkeme. Yani sanığın akıl hastası mıdır, değil midir diye bir rapor tanzimi istendi. Anne babasının ve kardeşinin panik atak rahatsızlığı ile ilgili beyanlarını gözeterek bunu yaptı. Bu da bize göre sürpriz bir ara karar. Çünkü kendisinin bile akıl hastası olduğuna ilişkin hiçbir iddiası yok. İyi kötüyü ayırt ediyor, aklına uygun hareket ediyor. Aşamalarda hiçbir savunmada ‘ben işlediğim fiilin hukuki anlamda sonuçlarını algılayamıyorum, davranışlarımı yönlendirme yeteneğim yok’ demiyor. Maktuleyi alıyor planlı bir şekilde, bağ evine götürüyor, boğuyor, sonrasında odunla yakıyor, daha sonra benzin dökerek yakıyor, akabinde beton döküyor, palet yardımı ile atıyor. Maktule Pınar’ın telefonunu kartını kırıyor, en son sinyal alsın diye Akyaka’dan. Sonra da telefonu üçe parçalıyor ve değişik yerlerde atıyor. Yani planlı, programlı, organize, senkronize bir şekilde cinayeti ilmik ilmik işlemiş. Soğukkanlı, hiçbir panik havası yok, tamamen tasarlamış. Sonrasında ailesi ve çocukları ile birlikte bir plaja gidiyor eğlenmeye. Aynı Cem Garipoğlu’nun ölmeden önce testere kullanıp, sonrasında Akmerkez’e kahve içmeye gittiği gibi. Sanığın kendisinin ‘Ben akıl hastasıyım’ diye bir beyanı yokken, böyle bir savunması yokken, aşamalarda böyle bir iddiası yokken mahkemenin sanık ile ilgili akıl hastası mıdır, değil midir diye bir bilirkişi raporu istemesini ben çok garipsedim. Yine ilginç, soruşturma aşamasında müteaddid defalar sanıkların ifadelerindeki çelişkiler, hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurallarına aykırı hususlar bunların tetkik ve tespiti için keşif istemiştik. Bu da kısmen kabul edilmişti. Olay yeri inceleme ve tatbikat çalışması yapılmıştı. Mahkeme bu sefer ilginç bir şekilde 22 Aralık 2020 tarihinde saat 13.30’da olay yeri inceleme uzmanı, bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verdi. Olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikle palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Tarafların ve sanıkların da keşif mahallinde hazır bulunmasına karar verdi. Biz de keşif mahallinde ha zır bulunacağız. Adı geçen bir Cumhuriyet Savcısı vardı. Ona ilişkin iddialar vardı. Adı geçen Cumhuriyet savcısına ilişkin iddiaların değerlendirilmesi, varsa disiplin mekanizmasının işletilmesi, konuya ilişkin disiplin soruşturması bakımından tarafların herhangi bir talebi olmaksızın res’en konunu HSK’ya bildirilmesine, tanıkların dinlenmesine ve karşı tarafın tutukluluğuna karar verildi.

Açıkçası biz bir sonraki celsede bu ara kararların toplanması, keşif icrası ile birlikte bilirkişi raporu gelirse yargılamanın hızlanacağı kanaatindeyiz. Ama özellikle Adli Tıp’tan rapor alınması, TCK’nın 32’nci maddesine göre akıl sağlığı raporu alınması, keşif icrası biraz bizim için sürpriz oldu. Bu da şunu gösteriyor. Mahkeme anladığım kadarı ile biraz daha kavuşturmayı genişletecek, derinlemesine muhakeme yapacak, biraz daha sürecin başına dönüp etraflıca teati edip değerlendirme niyet ve iradesi var. Ama her şeye rağmen bizim geleceğe dair umutlarımız var. Adaletin tecelli edeceğine, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve kamu vicdanını tatmin edecek emsal mahiyette bir ceza verileceğini düşünüyoruz” dedi.

(BT-Y)



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