Pınar’ın katil zanlısı hakim karşısına çıkıyor

-cemal metin avcının adliyeye getirilmesi ve tutuklanması sonrası adliyeden çıkarılması

-pınar gültekin'in öldürüldüğü yayla evi detay

-pınar gültekin'in cesedinin bulunduğu ormanlık alan

-arşiv görüntüler

-fotoğraf



( MUĞLA )- Muğla’da erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in katli zanlısı Cemal Metin Avcı 9 Kasım’da ilk defa hakim karşısına çıkıyor. MUĞLA



- -Muğla’da Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in boğulması sonrası cesedinin varile konularak yakılması ve ardından üzerine beton dökülerek öldürülmesinin ardından katil zanlısı Cemal Metin Avcı ilk defa hakim karısına çıkacak. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Cemal Metin Avcı “Canavarca hisle, eziyet çektirerek” öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Kasım tarihinde hakim karşısına çıkacak. Sanık Avcı duruşmaya bizzat katılacak 9 Kasım’da yapılacak Pınar Gültekin cinayetinin ilk duruşmasına sanık Cemal Metin Avcı, Muğla’da tutuklandıktan bir gün sonra güvenlik nedeniyle Afyon Yüksek Güvenlikli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilmişti. Avcı’nın Muğla’da görülecek davasına Covid-19 tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile değil, bizzat duruşmaya katılması için Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir tarafından yapılan başvuru kabul edilmiş ve Avcı’nın duruşmaya bizzat katılımı konusunda karar çıkmıştı. Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da yargılanacak. Mertcan Avcı ‘Delilleri karartma’ suçundan 6 ay ile 5 yıl arasında bir ceza isteniyor. Cemal Metin Avcı ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.



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