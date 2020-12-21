Pınar Gültekin'in katil zanlısına ‘keşif’

-bağ evi detay

-cesedin atıldığı yer detay

-adliye detay

-cemal metin avcı adliye gelişi ve tutuklanması detay



( MUĞLA ) -- Muğla’nın Menteşe ilçesinde varile konularak yakılan ve üzerine beton dökülerek öldürülen Pınar Gültekin’in katli zanlısı Cemal Metin Avcı, olayın yaşandığı bağ evinde 22 Aralık’ta keşif yaptırılacak. MUĞLA



- 16 Temmuz’da Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin katil zanlısı Cemal Metin Avcı cinayetin işlendiği Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde 22 Aralık’ta keşif yapılacak. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilmesi istenirken, olay yeri inceleme uzmanı, bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verilmişti. Olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikle palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılırken, taraflar ve sanıklar da keşif mahallinde hazır bulunacak. Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı için ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Delilleri karartma’ suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı için 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar. Anne, baba ve iş ortağı için de yargılama yolu açıldı Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, cinayete ilişkin başkaca faillerin olabileceğine yönelik anne, baba ve iş ortağı ile ilgili başvurusu Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliği başvuruyu reddetti. Bu defa Adalet Bakanlığı’na ‘Kanun yararına bozma’ başvurusu yapan Epözdemir’in başvurusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi ve anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve iş ortağı Şükrü Gökan Orhan’ın yargılamasının önü açıldı. OLAY 16 Temmuz tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için, 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve Polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin’in 16 Temmuz tarihinde Menteşe’deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti. Pınar Gültekin’in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı duygusal bağı olduğu belirlendi. Cemal Metin Avcı kolluk kuvvetlerinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Önce öldürdü, sonra yaktı Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda Pınar Gültekin ile Menteşe Karabağlar Yaylasındaki depo olarak kullanılan bağ evinde önce tartıştıklarını, ardından vurması ile bayıldığını itiraf etti. Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin’i bayıldıktan sonra boğarak öldürdüğünü, cesedin yok etmek için bağ evindeki bir varili kullandı. Benzinciye gelerek pet şişe içinde aldığı benzin ile varil içinde önce cesedi yaktı, ardından üzerine araç içinde beton dökerek varili Menteşe Akkaya mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alana attı. (BT-Y)



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