Pınar Gültekin Cinayetide Cemal Metin Avcı’nın eşi tanık olarak dinlenecek

-Cemal Metin Avcı'nın eşi Eda Avcı'nın adliye gelişi

-kadınlar eylem



( MUĞLA )- Pınar Gültekin Cinayetine ilişkin Muğla 3’üncü Ağır Ceza mahkemesinde bugün başlayan duruşmada sanık Cemal Metin Avcı’nın boşanma aşamasında olan eşi Eda Avcı tanık sıfatı ile Muğla adliyesine geldi. MUĞLA



- Temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması bugün Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Duruşmaya 2’si SEGBİS kanalıyla üçü mahkeme huzurunda 5 tanık dinlenecek. Tanıklardan birisi de katil zanlısının boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı. Eda Avcı Muğla Adliyesi’ne gelirken, adliyenin ön kapısından değil, yan kapısından içeri girdi. Siyah takım elbise ile duruşmada tanık olarak dinlenecek Eda Avcı’ya Pınar Gültekin cinayetine ilişkin sorular sorulacak. Öte yandan duruşmaya Pınar Gültekin’in anne ve babası da katıldı.

Muğla Adliyesi’ne gelen Baba Sıddık Gültekin ve anne Şefika Gültekin basın mensuplarına açıklama yapmadan direk adliyeye giriş yaptı. Baba Sıddık Gültekin geçen hafta içinde CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hakkında iddialarda bulunmuş ve kendisine davadan vazgeçmeleri için telefon edildiğini ileri sürmüştü. Pınar Gültekin duruşmasının yapılacağı Muğla Adliyesi önünde kadınlar da kadın cinayetlerinin durdurulmasına yönelik eylem yaptı. Kadın cinayetlerini durduracağı platformu başta olmak üzere birçok kadın topluluğu duruşma öncesi ellerinde dövizler ile kadın cinayetlerine tepki gösterdiler. (BT-Y)



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