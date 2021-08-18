Pilottan örnek davranış: Selzedelerin gönlünü fethetti

-Vatandaşlar ile arasında yaşanan sıcak diyalog



( SİNOP )- İnsan zincirine katıldı, selzedelerin isteklerini kırmadı SİNOP



- Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde görevli emniyet müdürü pilot, hareketleri ve yardımseverliğiyle insanlık dersi verdi. Karadeniz’in batısında etkili olan sel felaketi birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgede özellikle Abana, Bozkurt, Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selin etkisi büyük olurken, bazı köyler ise haritadan silinme noktasına geldi. Bölgede arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken, karayolu ulaşımının olmadığı veya zor olduğu yerlere ise hala helikopterler ile erzak ve insan taşımacılığı yapılıyor. Bölgede görev yapan kahraman güvenlik güçlerinin çabaları da büyük takdir topluyor. Sinop’un Ayancık ilçesinde çekildiği düşünülen görüntülerde sel bölgesinde görevli polis helikopterini kullanan emniyet müdürü bir pilot, helikopterden erzak indirilirken insan zincirine katılarak, erzakların hızlı bir şekilde nakliye edilmesine yardımcı oldu. Bu esnada kendisinden hastasını Türkeli ilçesini götürmesini isteyen vatandaşla da konuşan pilot, “Çatalzeytin’de ambulans bekliyor. Oraya hastanı götürebilirim. Türkeli’ye gitmesini istiyorsan oraya da götürürüm hiç sorun değil. Hatta hastanı şu anda buraya getirirsen şimdi giderken bile istediğin yere bırakırım” dedi.

Talepte bulunan vatandaş da pilotun durumu olumlu karşılamasının ardından helikopterdeki erzakların indirilmesini fırsat bilim hastasını evinden almaya gitti. (ED-SLH-

