Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Piknikçilerin çöplerini topladılar

Piknikçilerin çöplerini topladılar

-Cep telefonu-

Çevre Temizliği Ormanlı Gesi Irak 

-Etrafı temizleyen vatandaşlar
-Çöpleri torbalara doldurmaları
-Çöplerden detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta iki arkadaş, ormanlık alanda piknikçiler tarafından bırakılan çöpleri toplayıp çevre temizliği yaptı KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta iki arkadaş, gittikleri ormanlık alanda piknikçiler tarafından bırakılan çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı. Onikişubat ilçesindeki Menzelet bölgesine giden doğasever Baki Özdoğan ve Ömer Çiçek, ellerine aldıkları torbalara etraftaki çöpleri topladı. Yaklaşık 2 saat çevre temizliği yaptıklarını belirten Baki Özdoğan, piknikçilerden çevreyi temiz tutmalarını istedi. Özdoğan, “Lütfen herkes kendi pisliğini kendisi temizlesin. Etrafa çöp bırakmak kendisinden sonra bölgeye gelecek olan vatandaşlara saygısızlıktır. Canlılarımızı ve doğamızı koruyalım” diye konuştu.
Ömer Yıldız ise, “Temizlik imandan gelir, lütfen çevremizi temiz tutalım” dedi.
(HLL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement