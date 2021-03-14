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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı

Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı

Evlat nöbetindeki ailelerden görüntü

Matematik Güvenlik Güçleri Öğretmen Terör Örgütü Irak 

-Gülsen Ölmez konuşması
-Burak Ölmez'in fotoğrafı
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) -- Terör örgütü PKK, üniversiteli genci kandırarak elindeki kalemi alıp silah verdi DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eylemi 558'inci gününe girdi. Erzurum’da üniversite 2'nci sınıf öğrencisiyken zorla dağa götürülen Burak Ölmez’in annesi Gülsen Ölmez, "Oğlumu, piknik bahanesiyle yiyecek ve içeceğine ilaç atıp götürdüler. Oğlumu 1 yıl boyunca aradım, önce bana yok dediler. Ardından bana içerisinde oğlumun fotoğrafının olduğu CD'leri verip gönderdiler" dedi.
Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 558 gündür evlat nöbetinde olan ailelerin eylemi kararlı bir şekilde sürüyor. 2014 yılında, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi matematik öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından 20 yaşındayken kaçırılan Burak'ın Ardahan'dan gelen annesi Gülsen Ölmez, 558 gündür eyleme devam ediyor. "Önce yok dediler, sonra fotoğrafını verdiler" Oğlunun terör örgütü yandaşları olan HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Ölmez, "Erzurum'da okuyordu oğlum. 2'nci sınıf öğrencisiydi. Matematik öğretmeni olacaktı. Orada HDP’nin düzenlediği piknikle oğlumla birlikte 52 üniversiteli gencinin yemek veya içtiklerine ilaç bırakılarak uyutulduktan sonra götürüyorlar. 7 yıldır ben çocuğumdan bir haber alamdım. Oğlumu arama için terör kamplarının olduğu Gara, Kandil ve Metina ile diğer kamplarda oğlumu aradım. Orada bulunanlarla görüştüm, fakat bana oğlumun yanlarında olmadıklarını söylediler. 1 yıl boyunca oğlumu aradım en son gittiğimde oğlumu görmeden gitmeyeceğimi söyledim. Onlar da bana bir CD verdiler içerisinde oğlumun 4 adet fotoğrafı vardı ve bizlere gidin çocuğunuz burada dediler" diye konuştu.
"Oğlum onların içerisinde olmasın, devletimin elinde olsun" Oğluna teslim olması çağrısında bulunan acılı anne, "Burak’ım dön gel, biz seni bekliyoruz gel. Korkma, devletimize, güvenlik güçlerimize, askerlerimize sığınsın. Kaçıp gel teslim ol. Hiçbir ceza yok, ceza olsa da devletimin elinde olsun benim oğlum. Cezası da var ise gelsin devletimden cezasını alsın ama burada olsun. Onların içerisinden çıksın. Ne olursun Burak, sen onların içerisinde ne yapıyorsun, çık gel onların içerisinde kalma ve çık gel" şeklinde konuştu.
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