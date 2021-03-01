Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pikniğe giden vatandaşlara keçi sürprizi

Pikniğe giden vatandaşlara keçi sürprizi

Keçilerin beslenmesi

İsaf Keçi Kalaba Beyköy Bulduk 

-Röportaj
-Keçilerden detay görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İSTANBUL

İstanbul Alibeyköy barajında pikniğe giden vatandaşların sofrasına karnı acıkan keçiler misafir oldu. Keçileri bir anda yanlarında gören vatandaşlar onları severek beslemesi renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul’daki vatandaşların şehrin kalabalığından kaçmak için geldikleri Alibeyköy Barajında karnı acıkan keçiler piknikçilerin yanına geldi. Arkadaşları göl kenarında piknik yapan bir grup yanlarına keçilerin gelmesiyle şaşkına döndü. Keçiler ise sofrada buldukları yiyecekleri yemeye çalıştı. Durumu fark eden piknikçiler yanlarında getirdikleri bisküvilerle onları beslediler. Keçilerin aniden yakınlarına kadar gelmesine şaşırdıklarını ifade eden Mesut Özdemir, “Sevimli dostlarımız bu kadar yakınımıza geleceğini bilmiyordum. İlk başta çok şaşırsak bile bu durumdan memnun olduk, pikniğimize renk kattılar” ifadelerini kullandı. (AFS- EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı