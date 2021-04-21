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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pide kuyruğunda bekleyenler son anda kurtuldu... Avcılar’da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti

Pide kuyruğunda bekleyenler son anda kurtuldu... Avcılar’da araç içerisinden sıkılan kurşun fırına isabet etti

Fırın camına isabet eden kurşun

İftar Vakti Kamera Güvenlik Kamerası Mermi 

-Birbirini kovalayan araçlar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Pide kuyruğunda bekleyen vatandaşlar şans eseri yara almadı- Araçlardaki kovalamaca anı kameraya yansıdı İSTANBUL

- Avcılar’da bir araç içerisinden yoldaki başka bir araca sıkılan kurşun, fırına isabet etti. Pide kuyruğunda bekleyen vatandaşlar şans eseri yara almazken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz akşam saat 19.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı siyah renkli minibüs ile bir otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacada minibüsün içerisindeki bir şahıs dışarıya doğru tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu çıkan kurşunlardan bir tanesi ise iftar vakti fırının camına geldi. Pide kuyruğunda az kalsın canından oluyorlardı Kovalamaca sırasında tabancadan çıkan kurşun vatandaşların pide almak için beklediği fırına isabet etti. O sırada iftar öncesinde pide almak için bekleyen vatandaşlar az kalsın canından oluyordu. Kurşunun vatandaşlara isabet etmemesi ise olası bir faciayı önledi. Öte yandan, içerisinden ateş açılan siyah renkli minibüs ara sokaklara girerek kayıplara karıştı. “Siyah minibüsten açılan ateş sonucu çıkan kurşun, iftar vakti fırının camına geldi” Olay anında orada olduğunu söyleyen ve adını vermek istemeyen bir genç, “Siyah minibüsle bir araç geldi. Elinde silah vardı. Silahla ateş etti. Biz korkudan aşağı kaçtık. Bir tane adam da elinde sopayla aşağı dereye doğru kaçıyordu. Hatta mermi fırına doğru gelmiş. Karşı komşudan adamlar indi. Silah aldılar. Ateş eden adamı takip etmeye gittiler. Olay olduğu zaman iftar vaktiydi. Mahallemizin fırınında pide sırası vardı. Ateş edildikten sonra herkes kaçtı. Cama geldi mermi” dedi.
Kovalamaca anı kameraya yansıdı Taraflar arasındaki kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beyaz renkli iki minibüsün yanından hızlıca geçen bir otomobil ile arkadan gelen siyah renkli minibüs arasında kovalamaca yaşanıyor. Yaşanılan kovalamaca esnasında dışarıya ateş açılıyor. (EK- MB-
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