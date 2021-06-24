Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Phuket Adası, 1 Temmuz’dan itibaren aşılananlara kapılarını açacak

- Phuket Adası, 1 Temmuz’dan itibaren aşılananlara kapılarını açacak

Phuket Adası'ndan görüntüler

( PHUKET ) PHUKET

Sağlık Sigortası Ziyaretçiler Hükümet Kabine Toplantısı Aşılama 


- Tayland’da hükümet, Phuket Adası’nda korona virüse karşı aşılanan yurtdışı ziyaretçiler için zorunlu karantina şartının 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılmasını onayladı. Tayland'ın dünyaca ünlü turistik adası Phuket'te korona virüse (Covid-19) karşı toplu aşılama programı, turizm gelirlerinin ülke ekonomisindeki payı nedeniyle ülkenin geri kalanından 2 ay önce başlamış, aşılananlara yönelik karantinasız seyahat uygulamasının ise 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Tayland’da hükümet sözcüsü Anucha Burapchaisri, geçtiğimiz salı günü yapılan kabine toplantısında, Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptıran yurtdışı ziyaretçiler için zorunlu karantina şartının 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılmasının onaylandığını duyurdu. Phuket Sandbox olarak adlandırılan karantinasız seyahat planı kapsamında yurtdışı ziyaretçilerin, Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış olmaları ve hükümetin düşük veya orta riskli olarak kabul ettiği ülkelerden gelmeleri koşuluyla karantina şartı olmadan adaya özgürce giriş yapmalarına izin verilecek. Tayland veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış aşıları yaptırması gereken yurtdışı ziyaretçilerden, 100 bin dolarlık Covid-19 sağlık sigortası poliçesi ve varıştan sonraki 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri isteniyor. Durum kötüye giderse yeniden açılma iptal olabilir Tayland hükümeti, Phuket'teki haftalık vaka sayısının 90’ı aşması, 3 ilçede veya 6’dan fazla köyde bulaşma görülmesi veya sağlık tesislerinin kapasitelerinin yüzde 80'i aşması gibi durumlar söz konusu olursa yeniden açılmayı iptal edecek. Geçtiğimiz Ekim ayının başlarından bu yana Tayland, turizme bağımlı ekonomisini canlandırmak için Phuket Adası’nı aşılanan yurtdışı ziyaretçilerine açma konusunu görüşüyordu. Phuket Adası, yeniden açılma planlarında pilot program olarak kabul ediliyor.,
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement