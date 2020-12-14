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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Pfizer ve Moderna’nın, Covid-19 aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor

- Pfizer ve Moderna’nın, Covid-19 aşılarından 32 milyar dolar kazanması bekleniyor

Moderna'nın korona virüs aşı geliştirme çalışmaları arşıv görüntüsü

Kazancı Teknoloji Yatırımcı Milyar Dolar İkinci Dalga 

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-Pfizer/ BioNTech korona virüs aşısının dağıtım çalışmaları

(WASHINGTON) WASHINGTON

- ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile Alman BioNTech ve ABD’li Moderna’nın Covid-19 aşılarından 2021 yılında 32 milyar dolar kazanmaları bekleniyor. Korona virüs salgınında birçok ülke ikinci dalga ile mücadele ederken, ABD'li ilaç devi ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile işbirliği yapan Pfizer ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen korona virüs aşıları dağıtılmaya başladı.
Wall Street Borsa analistlerine göre, Pfizer/ BioNTech ve Moderna 2021 yılında Covid-19 aşılarının satışından toplam 32 milyar dolar kazanacak. Pfizer 2021’de 19 milyar dolar gelir elde edecek ABD'nin New York şehrinde bulunan Amerikalı yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre, Pfizer şirketinin 2021'de korona virüs aşısından 19 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Pfizer’in 2020'de aşılardan elde ettiği kazancın 975 milyon dolar olduğunu açıklarken, 2022 - 2023 yıllarında korona virüs aşısında 9.3 milyar dolar daha kazanacağını bildirdi. Pfizer, kazancını işbirliği yaptığı Alman BioNTech şirketi ile paylaşacak. Geçen Cuma günü Meksika, Pfizer’in korona virüsün aşısı acil durumlarda kullanmasını onaylamıştı. Meksika, Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada ve Suudi Arabistan'ın ardından 5. ülke oldu. Moderna 13,2 milyar dolar gelir elde edecek ABD yatırım bankası olan Goldman Sachs tarafından yayınlanan bilgilere göre, ABD’li biyoteknoloji şirketi olan Moderna’nın, geliştirdiği korona virüs aşısından 13.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Morgan Stanley, Moderna yatırımcılarının 2021 ve 2022 yıllarında ise aşı satışından, 10 ila 15 milyar dolar kazanmasının beklendiğini aktardı.
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