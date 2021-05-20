Peynir tenekesinden kaçak cep telefonu çıktı

-Peynir tenekesi içinden telefonları bulması

-Tenekeden çıkarması

-Taksiden ele geçen cep telefonları

-Genel ve detay görüntü



( ADANA ) - ADANA



- Adana'da 15'i peynir tenekesi içinde toplam 53 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kente kaçak cep telefonu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis eş zamanlı yaptığı çalışmada İncirlik Park Alanına Mardin’den İstanbul’a giden bir otobüsü durdu. Otobüsün bagajında yapılan aramada bir peynir tenekesinin içinde 15 cep telefonu ele geçirdi. Zanlının tenekenin içine peynir yerine köpük koyduğu da görüldü.

Tenekeyi Kasım Ö.’nün İstanbul’da İzzet Y.’ye gönderdiği belirlendi. Polis şimdi bu iki zanlının peşinde. Bu arada, Kıyıboyu Caddesinde bir takside 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ömer Y. isimli zanlı gözaltına alındı. (FKE-

