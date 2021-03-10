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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Peygamberler Şehrinde Miraç Kandili coşkusu

Peygamberler Şehrinde Miraç Kandili coşkusu

Şanlıurfa

Kandil 

-Peygamberler Şehrinde Miraç Kandili coşkusu
-Vatandaşlar camilere akın etti
-Balıklıgöl'den detaylar
-Genel namaz detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Akşam saatlerinden itibaren Balıklıgöl yerleşkesine gelenler, burada abdest aldı. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisinde mevlit okutuldu. Kent merkezi ile ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Dergah Camisinde yoğunluk oluşturdu. Bazı dernek yetkilileri ile vatandaşlar, çeşitli ikramlara bulundu. (BB-
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