Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da Berat Kandili Coşkusu
Namaz için abdest alanlar
-Camiye gelenler ve namaz kılanlar -Balıklıgöl'ü gezenlerden detaylar -Vatandaşların Berat Coşkusu ve açıklamaları -detaylar
( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA
- Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa’da vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Dergah Camisi’nde namaz kıldı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camide korona virüs nedeniyle mesafeli bir şekilde namaz eda edildi. Namaz sonrası camide Berat Kandili dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlar ibadetlerinin ardından Balıklıgöl’ü de gezerek dua etti.
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