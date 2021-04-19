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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu

Petrol istasyonunda kahve 44 bin 100 TL'ye mal oldu

Şahıslara ceza

Polis Petrol Harekete Geç Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-Genel görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokağa çıkma yasağında petrol istasyonunda kahve içen 14 şahsa 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan şahısların, Bursa-Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren petrol istasyonunda kahve içtikleri ihbarını alan Polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri ani baskında şahısları tek tek tespit etti. 14 şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları için 44 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Şahıslar evlerine yönlendirildiler.
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