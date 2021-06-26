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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pet Festivali'ne hayvanseverlerden büyük ilgi

Pet Festivali'ne hayvanseverlerden büyük ilgi

Festivalden drone görüntüleri

Alışveriş Hayvan Severler Köpek Beğendik Festival 

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( İSTANBUL -DRONE)- Pet Festivali'nin renkli anları havadan görüntülendi İSTANBUL

- Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen Pet Festivali, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda hayvan severleri bir araya getirdi. Anlamlı etkinlik havadan drone ile görüntülendi.Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği’nin ev sahipliğinde “Bu Dünya Hepimizin” sloganı ile düzenlenen Pet Festivali, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda hayvan severleri bir araya getirdi. Anlamlı etkinlik drone ile havadan görüntülendi. Kemerburgaz Kent Ormanı’nda “Yeni Bir Yaşam” (YBY) etkinlik alanında gerçekleşen Pet Festivali’ne hayvan severler yoğun ilgi gösterdi. Patili dostlar YBY etkinlik alanında özgürce dolaşarak özel alanlarda yeni arkadaşlar edindi. Sanatçı Ceylan Ertem, festivalin kapanış konserinde müzikseverlere ve sevimli ev hayvanlarına özel bir konser verdi.“Onlarla eğlenmek güzel”6 aylık köpek sahibi olan Merve Evci Bozkurt, “6 aylık bir köpeğimiz var. İlk defa festivale katılıyoruz. Ortamı çok beğendik. Aynı zamanda daha önce görmediğimiz köpekleri de görmüş olmak ve onlarla eğlenmek güzel. Aynı zamanda farklı markaların ürünlerini görmek birlikte bilgi alışverişinde olabileceğimiz bir platformun olması harika” dedi.
“Köpeğim zaten çok arkadaş canlısı”Pet Festivali'nde olmaktan mutlu olduğunu anlatan Gizem Can, “Böyle açık alanlarda bulunmaktan çok mutluyum. Ufak oğlum olduğu için de onu dışarı çıkartabilmek güzel. İstanbul’da yeşillik bulmak çok zor o yüzden çok memnunuz. Köpeğim zaten çok arkadaş canlısı olduğu için herkesle oynuyor. Onu da sokabildiğimiz rahat edebileceği bir ortam olması şahane çok mutluyuz” şeklinde konuştu.
“Hayvanımızı biraz sosyalleştirdik”Etkinliğe katılan Yağmur Becer ise, “Çok eğlendik arkadaşlıklar edindik. Teşekkür ediyoruz hayvanımızı biraz sosyalleştirdik keyifli bir alan” ifadelerinde bulundu.
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