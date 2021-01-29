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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Peşin verdikleri yüz binlerce lirayla ev sahibi olamadılar

Peşin verdikleri yüz binlerce lirayla ev sahibi olamadılar

MAĞDURLARIN TOPLU GÖRÜNTÜSÜ

Irak 

-MAĞDURLARIN AÇIKLAMALARI
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ev sahibi olabilmek için yüz binlerce lirasını peşin veren mağdur vatandaşlar, umutla bitmesini bekledikleri inşaat yarıda kalınca evlerini teslim alamamanın şokunu yaşıyor.Mağdurların iddiasına göre, yeni yapılacak 12 daireli apartmandan satın aldıkları daire için parasını peşin veren vatandaşlar, umduğunu bulamadı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, yarım kalan inşaatın bitmemesi nedeniyle dairelerini teslim alamamanın üzüntüsünü yaşıyor.İlçe merkezinde bir araya gelen mağdurlar, binaya uygulanan ipoteği kendileri ödeyip inşaatı devralmak için yetkili makamlara başvuruda bulundu."Telefonlarımızı açmıyor”Daire sahibi olmak için parasını peşin verdiğini ifade eden Erkan Erdem, “Ev yapsın diye adama 200 bin lira para peşin verdik, inşaatı yarıda bıraktı. Adliyeye geldik, borçları da varmış, onu da biz mi ödeyeceğiz. Telefonlarımızı da açmıyor, mağdur olduk” diyerek kendisini mağdur eden kişiye tepki gösterdi.“İki yüzlü çık ortaya”Mağdur olduğunu ifade eden bir kadın da, “60 bin liralık altınımız gitti. İki yüzlü şey çık ortaya mağdur ettin bizi arsamızdan olduk” diye konuştu.

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