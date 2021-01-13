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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Peş peşe gasp yaptılar, kaçamadan yakalandılar

Peş peşe gasp yaptılar, kaçamadan yakalandılar

Şüphelilerin hastaneye getirilişi

Polis Hastane Bild Akalan 

-Hastane giriş ve çıkış detaylar
-Polis aracı hareket ve hastane

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ta gece yarısı iki ayrı yerde gasp yapan iki kişi, bölgede yaya devriye atan çarşı-mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şahısların gasp ettiği paralarla ile olayda kullandıkları bıçak ele geçirilirken, çok sayıda suç kayıtları da olduğu ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, dün gece kent merkezinde 2 şüpheli, Derepazarı mevkiinde bulunan manavı, ardından da bir otoparkta çalışanını 290 lira parasını gasp edip kaçtı. Olayın ardından gaspa uğrayanlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipleri bölgeye sevk edildi. Tüm cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, eşkale uygun tüm şahısları incelemeye başladı.
Bu sırada olayları gerçekleştirdikten sonra kaçmaya devam eden 2 şüpheli bölgede yaya olarak devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinden olayda kullanılan 1 adet bıçak ve gasp edilen paralar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler Ali G. (46) ve Hasan K'nın (38) çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. (HLL-
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