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- Peru-Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Peru-Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem

- Peru-Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem

Deprem sonrası görüntüler

Market Deprem Süpermarket Tsunami Toprak Kayması 

-Deniz kenarında toprak kayması
-Yerdeki yarıklar

(LİMA) LİMA

- Güney Amerika ülkesi Peru'da Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, Peru-Ekvador sınırında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Güney Amerika ülkesi Peru'da Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.10'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. IGP, depremin merkez üssünün Piura kentindeki Sullana sahil bölgesinin 12 kilometre batısı olduğunu ve depremin 36 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, depremin La Libertad ve Tumbes eyaletlerinde de hissedildiğini açıkladı.
Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 16. yüzyılda inşa edilen Piura Katedrali’nde deprem nedeniyle hasar meydana geldiği belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, katedralin dışında toplanan insanların panik dolu anları ve bir süpermarkette sarsıntının etkisiyle ürünlerin yere saçıldığı görüldü.
Deprem denize yakın bölgelerde toprak kaymasını tetiklerken, yerde de yarıklar oluşmasına neden oldu. Ekvador Jeofizik Enstitüsü ise depremin Ekvador’da yerel saatle 12.15'te hissedildiğini duyurdu.
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