Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Peru Devlet Başkanı Sagasti Covid-19 aşısı oldu

- Peru Devlet Başkanı Sagasti Covid-19 aşısı oldu

Devlet Başkanı Sagasti'ye aşı yapılması

(LİMA) LİMA

Hastane Sağlık Personeli Başkent Sağlık Çalışanları Askeri Hastane 


- Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti'ye, Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı yapıldı. Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, başkent Lima'da bulunan askeri hastanede Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının ilk dozunu yaptırdı. Sagasti aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün güvenle ve umutla aşı yaptırdım. Aşılama konusunda tüm Peruluların benim yanımda duracağından kesinlikle eminim. Hepimiz aşı olalım" dedi.
Pazar günü ülkeye 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı ulaşmıştı. İlk dozlar sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Aşılama kampanyasının ilk gününde 40 hastanede 3 bin 449 sağlık personeline aşı yapıldı. Toplam 1 milyon 180 bin 478 kişinin korona virüse yakalandığı Peru’da bugüne kadar 42 bin 121 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı