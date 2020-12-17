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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Peru’da 5.6 büyüklüğünde deprem

- Peru’da 5.6 büyüklüğünde deprem

-Depremden görüntüler

(LİMA) LİMA

Deprem 


- ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Peru’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Arequipa eyaletine bağlı Quequena'nın 6 km doğusu olduğunu ve depremin 83,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Yerel sismologlar ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
Depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
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