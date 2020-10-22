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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Personel servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Personel servisi kaza yaptı: 8 yaralı

kaza alanından detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Trol 

-devrilen servis detay
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde personelleri taşıyan minibüs kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 8 personel yaralandı. Kaza, Antalya-Kemer yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri personelini taşıyan Zeki Güney'in idaresindeki 07 ABE 282 plakalı servis minibüsü, balıkçı barınağı civarında kontrolden çıkıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 8 personel, çevredeki hastanelere götürüldü.
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