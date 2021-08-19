Personel için iş duyurusu yapan belediyenin önünde kuyruk oluştu

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( KARABÜK )-Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: "Kul hakkı yemeyeceğiz, birilerinden referans aramanıza gerek yok" KARABÜK



- Karabük Belediyesinin personel alımı için yaptığı iş duyurusunun ardından Belediye binası önünde uzun kuyruk oluştu. Karabük Belediyesi, ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılamak için daimi personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 24 Ağustos 2021 tarihinde sona ereceği personel alımı için adaylar, ellerinde belgeleri ile sabahın erken saatlerinden itibaren belediyenin önüne geldi. Yüzlerce kişi iş umuduyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girerek başvuru belgelerini teslim etmek için bekledi. HES sorgusu yapılan adaylar 5’er kişilik gruplar halinde içeriye alınıyor. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sosyal medya hesabından personel alımı ile ilgili yaptığı açıklamada "Her zaman söylüyoruz, belediye yönetimine hiçbir zaman siyaseti karıştırmadık, adam kayırmadık" ifadelerini kullandı. 2019 seçimlerinden itibaren belediyeye 9 bin 500 kişinin iş başvurusu yaptığını ifade eden Vergili, "Peki, ne yapacağız? Ustalık isteyen işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi olanları uygulamalı sınava tabi tutacak, geri kalanları kura ile alacağız. Siyaset yapmayacağız, yandaşı korumayacağız ve kul hakkı yemeyeceğiz" dedi.

“Biz Karabüklülerin duasıyla bu günlere geldik" diyen Vergili, "Onun için, Allah bir tek hemşehrimizin hakkını yemeyi bizlere nasip etmesin. Sizlere tavsiyem bu süreçte kimseden yardım istemenize, birilerinden referans aramanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek bir şey var. Şayet şartlarınız uyuyorsa başvurunuzu yapınız ve kuranın sonucunu bekleyiniz" ifadelerine yer verdi. Belediyenin personel alımı şu şekilde olacak: “Vasıflı elaman, usta veya işçi adı altında kalıp, demir, inşaat, kaynakçı, marangoz, inşaat işlerinden anlayan temiz su ve atık su tesisat ustası, drenaj ve su kanalizasyon ustası, EML Kimya-Laboruvar, asfalt ve inşaat işçisi statüsünde 15 kişi, E Sınıfı ehliyetli 5 şoför ve arşiv destek elemanı olarak da 6 kişi alınacak.”

