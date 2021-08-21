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- Pentagon: “Geçtiğimiz hafta Afganistan’dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye edildi”
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Pentagon: “Geçtiğimiz hafta Afganistan’dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye edildi”

- Pentagon: “Geçtiğimiz hafta Afganistan’dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye edildi”

Pentagon basın toplantısı

(WASHINGTON) WASHINGTON

Yarış General Basın Toplantısı Toplantı Başkent 


- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil’den tahliyeler devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ve ABD'li Tümgeneral William Taylor Afganistan’daki son gelişmelere ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.
Taylor, ABD ordusunun Afganistan'dan tahliyeleri hızlandırdığını ve 14 Ağustos'tan bu yana 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Taylor, son 24 saat içinde de Kabil Havaalanı’ndan 3 bin 800 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. “Zaman ve mekana karşı savaşıyoruz” Pentagon Sözcüsü Kirby ise Afganistan’da kalan kaç ABD vatandaşı olduğu konusunda net bilgiye sahip olmadıklarını belirterek, “Zaman ve mekana karşı savaşıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz yarış bu ve bunu mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Kabil’deki güvenlik durumunu “dinamik” olarak nitelendiren Kirby, ABD’nin amacının, “mümkün olduğunca çok kişiyi olabildiğince hızlı bir şekilde Afganistan’dan tahliye etmek” olduğunu söyledi.


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