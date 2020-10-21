Pendik’teki Kurtdoğmuş Köyünde mezarlıklar İBB tarafından yıkıldı

-mezarlık yıkımı

-vatandaşların tepkisi

-mezarların yıkılmış hali



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Pendik Kurtdoğmuş Köyü’nde İBB ekiplerince mezarlık yerleri iş makineleriyle yıkıldı. Mezarlıkları yıkılan köy halkı duruma tepki gösterdi.Pendik’te bulunan Kurtdoğmuş köyü’ndeki mezarlık yerleri, iddiaya göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım esnasında iş makinelerine İBB zabıta ekipleri de eşlik etti. Mezarlıkları yıkılan köy halkı ise duruma tepki gösterdi.



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