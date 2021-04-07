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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te yangın paniği...Mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı

Pendik’te yangın paniği...Mahsur kalan yaşlı kadın böyle kurtarıldı

İtfaiye ekipleri

Yaşlı Kadın Yangın Paniği Güvenlik Önlemi En Yaşlı Kadın Sağlık Ekipleri 

-Cep telefonu görüntüsü
-Kurtarılma anı
-Cep telefonu görüntüsü
-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te bir binanın 4’üncü katında çıkan yangın sonrası dumanlar tüm apartmanı kapladı. Apartmanın girişindeki yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri merdiven aracıyla 4’üncü katta mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 18.30 sıralarında Pendik Sanayi Mahallesi Ergani Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında çıktı. İddiaya göre, yaşlı kadının evde uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yükselen dumanlar bir anda tüm binayı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından yaşlı kadın kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülerek panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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