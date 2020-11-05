Pendik'te uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL

- Narkotik ekiplerinin düzenlediği baskından detaylar - Bonzai ve üretiminde kullanılan ham maddelerin ele geçirilmesi - Özel eğitimli köpekle şüphelinin aracında arama yapılması İstanbul 'da uyuşturucu operasyonu - Pendik'te bir adreste, bonzai ve üretiminde kullanılan ham maddeler ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen operasyonda bir miktar bonzai ve üretiminde kullanılan hammaddeler ile çeşitli malzemeler ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te bir adreste uyuşturucu madde üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese baskın yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.Adreste yapılan aramada, bir miktar bonzai ile yapımında kullanılan bir miktar damiana çayı, presleme makinesi, hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Ayrıca özel eğitimli köpekle şüphelinin aracında yapılan aramada da yine bir miktar uyuşturucu madde bulundu.Operasyon kapsamında başka bir şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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