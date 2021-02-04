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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pendik'te trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Pendik'te trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Olay yeri

Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 

-Polis
-İtfaiye
-Kaza yapan araç
-Röportaj

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Pendik'te alkollü olduğu öğrenilen sürücü kaza yaptı. Araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay 01:30 sıralarında Pendik Çamçeşme Mahallesi otoban bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen F.A isimli sürücü kullandığı 34 DHG 339 plakalı Renault Megane marka otomobili ile Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinden D100 karayolu istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık yüz metre sürüklendikten tekrar bariyere çarparak durabildi. Kazayı duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, 112 sağlık ile itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen bir vatandaş: "Önce sesi duyduk arkadaşlar kaza yapmış araçtan çıkarıp ambulansa bindirdik. Birinin durumu ağırdı" dedi Olay ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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