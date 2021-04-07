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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te Suriyeli komşularının ekmek teknesi alev aldı, mahalleli seferber oldu

Pendik’te Suriyeli komşularının ekmek teknesi alev aldı, mahalleli seferber oldu

oto yangını

Bild Kamera Cep Telefonu Ekmek Teknesi Yükselen 

-vatandaşların müdahalesi
-cep telefonu kamerası
-genel

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te Suriye uyruklu bir vatandaşın, içerisinde gıda ürünleri satarak geçimini sağladığı midibüs bir anda alev almaya başladı.
Komşularına ait aracın yandığını fark eden mahalle sakinleri, yangın tüpleriyle alev topuna dönen araca müdahale etmeye çalıştı. Yangın, Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan ve Yahya T. isimli Suriye vatandaşına ait 34 M 0885 plakalı Hyundai marka midibüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Araçtan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, komşularının geçim kaynağı olan midibüsün alevler için kaldığını gören mahalle sakinleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangın, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Öte yandan, çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Yahya T. isimli şahsın gıda ürünleri satarak geçimini sağladığı aracı kullanılamaz hale geldi. (ASK-
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