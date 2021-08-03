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Pendik’te seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Pendik’te seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

Pendik’te seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu

Aracın yanması

Su Yangın Nadan Uttu 

-İtfaiye
-Çevredekiler
-Polis
-Yanan araç detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Sürücü otomobilini yolun kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Sürücü, dün taktırdığı LPG tüpü nedeniyle aracının yandığını iddia etti. Olay Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde saat 14.15 sıralarında yaşandı. Halil İbrahim Dilmaç isimli sürücü Toyota marka otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada motor kısmında çıkan dumanları fark etti. Aracının yandığını anlayan Dilmaç hemen yolun kenarına park ederek kendisini dışarı attı. Otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekiler su dökerek müdahale etse de aracın yanmasını engelleyemedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Otomobilin sahibi Dilmaç aracına dün LPG tüpü taktırdığını, yangının bu sebeple çıkmış olabileceğini iddia etti. Olaya tanık olan Burak Durumer, “Ben yan tarafta oturuyordum. Gürültülü patlama duydum. Baktım bayağı alev alıyor. Kovayla su taşıdık. Öbür binadan hanımefendi hortum tuttu ama bayağı alev aldı. Bir iki dakika sonra da itfaiye geldi dedi.
(CGK-
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