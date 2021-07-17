Pendik'te seyir halindeki dolmuşun şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü

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( İSTANBUL )-Seyir halindeyken vurulan dolmuş şoförü duvara çarptı İSTANBUL



- Pendik'te seyir halindeki dolmuş şoförü , yan koltuğunda oturan kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu hakimiyetini kaybeden dolmuş şoförü duvara çarptı. Vurulan şoförün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, Pendik İlçesi Yenişehir Mahallesi Reyhan Caddesinde 19.30 sularında gerçekleşti. 34 M 5122 plakalı dolmuş şoförü Servet Karaaslan çevredeki vatandaşların iddiasına göre seyir halindeyken, yanında oturan kimliği belirsiz şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Servet Karaaslan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Dolmuş şoförünün ağır yaralanmasına sebep olan kimliği belirsiz silahlı saldırgan, iddiaya göre dolmuştan inip gri renkteki bir otomobile binerek olay yerinden hızlıca kaçtı. Servet Karaaslan'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olay anına tanıklık eden çevredeki vatandaş Yasemin Tütün, ”Araç yoldan geliyordu, ben kaldırımdaydım. 1 el silah sesi duydum. Minibüs sendeleyerek sağa sola gitmeye başladı.

Daha sonra iki el daha silah sesi duydum. Minübüs karşı duvara çarptı. Şoförün yanındaki camdan beyaz tişörtlü biri aşağıya atladı. Sonra gri renkte bir arabaya binerek olay yerinden kaçtı. 3-4 el silah sesi duyduk” dedi.



