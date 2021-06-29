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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Pendik’te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti

Pendik’te polisin panelvan minibüsü kovalama anları nefes kesti

Kadıköy ftpde klasör halinde

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kamera Cep Telefonu Kaçış 

-Minibüsün kaçışı
-Polisin kovalaması
-Durdurulan minibüs
-Minibüsün çarptığı araç

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, panelvan tipi minibüs ile sokak aralarında kaçarak ortalığı birbirine kattı. Polisin sokaklarda panelvan minibüsü kovalamacası adeta nefes kesti. Kaçarken park halindeki otomobillere de çarpan şahıs kıskıvrak yakalanırken kovalamaca anları kameraya yansıdı. Olay Pendik Çamçeşme Mahallesinde geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre aracında uyuşturucu madde bulunduran panelvan tipi minibüsün yabancı uyruklu sürücüsü, polisin peşine takılmasıyla hızla kaçmaya başladı.
Polisin, kaçan şahsın peşine takılmasıyla sokaklarda yaşanan kovalamaca nefes kesti. Mahalledeki ara sokaklarda minibüsle kaçarak ortalığı birbirine katan şahıs yol kenarında park halinde olan otomobillere de çarptı. Kovalamaca esnasında silah seslerinin de duyulduğu öne sürüldü. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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