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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te otomobiller çarpıştı: 3 özel harekat polisi ve 1 kişi yaralı

Pendik’te otomobiller çarpıştı: 3 özel harekat polisi ve 1 kişi yaralı

Özel harekat polisleri

Polis Hastane Harekat Polisi Sağlık Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Ambulansın yaralıları götürmesi
-Olay yeri görüntüleri
-Trafik ve polislerin olay yeri görüntüsü

( İSTANBUL )- Araç içerisinde sıkışan özel harekat polisi yaralı kurtarıldı İSTANBUL

- Pendik’te içerisinde 3 özel harekat polisinin bulunduğu bir otomobil ile başka bir otomobil kavşakta viraj aldıkları sırada çarpıştı. Kaza nedeniyle bir özel harekat polisi otomobil içerisinde sıkışırken, otomobilde bulunan diğer 2 polis ile kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan 3 özel harekat polisi ile bir sürücü olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, Pendik’te Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 3 özel harekat polisinin bulunduğu 34 ABK 013 plakalı Renault marka otomobil yol üzerindeki kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Bilal Cem yönetimindeki 34 HC 0826 plakalı Wolkswagen marka otomobil ile çarpıştı. İçerisinde özel harekat polislerinin bulunduğu otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarptı. Özel harekat polisi olan M. B., F. T. ve K.S.B. kaza nedeniyle yaralandı. Polislerden birisi ise çarpışmanın etkisiyle araç içerisine sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan özel harekat polisi itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı özel harekat polisleri iler sürücü, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
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