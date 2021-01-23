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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik’te otobüsün motor kısmında yangın çıktı

Pendik’te otobüsün motor kısmında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri

Belediye Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Otobüsten duman çıkması
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te seyir halindeki belediye otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otobüste yolcu olmaması olası bir facianın önüne geçti.Olay, Pendik’te saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeki bir belediyle otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden otobüs şoförü hemen otobüsü durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Otobüste yolcuların bulunamaması ise olası bir facianın önüne geçti.
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