Pendik’te orman yangınına havadan ve karadan müdahale

-Yangına müdahale

-Yangın detay



( İSTANBUL )-Pendik'te orman yangını kontrol altına alındı İSTANBUL



- Pendik’te ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Pendik’te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopter ile yangının olduğu bölgeye su bırakılarak müdahale edildi. Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

