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Pendik’te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Pendik’te öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Şüphelinin emniyetten çıkışı

Minibüs Şoförü Operasyon Karya Akalan Katil Zanlısı 

-Maktulün fotoğrafı
-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te öldürülen minibüs şoförü Servet Karaaslan’ın katil zanlısı Sakarya’da yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 17 Temmuz Cumartesi günü Pendik Yenişehir Mahallesi Reyhan Sokak’ta meydana gelen olayda minibüs şoförü Servet Karaaslan, aracının önünü kesen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayda minibüsteki yolculardan Barış D. de hafif şekilde yaralanmıştı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Polisin çalışmaları sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin Hakan Y. olduğu ve şahsın Sakarya’ya akrabalarının yanına kaçtığı tespit edildi. Önceki gün şüphelinin kaldığı adrese Özel Harekat Polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.
Operasyonla Hakan Y. kıskıvrak yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguya alınan zanlının susma hakkını kullanarak kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (YEŞ-ÖFA
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