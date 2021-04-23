Pendik’te makas dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı

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( İSTANBUL )- Pendik’te makas atan sürücü, duraktan yolcu alan minibüse çarptı-Pendik D-100 karayolunda korkunç kaza İSTANBUL



- Pendik D-100 Karayolu’nda makas atarak aşırı hızla ilerleyen otomobil, duraktan yolcu alan minibüse arkadan çarptı. Kazada araç şoförü hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Pendik D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CUG 571 plakalı Audi marka araç, aşırı hızla makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada duraktan yolcu alan 34 M 5656 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ve minibüsteki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. 3’ü ağır 5 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförünün yakını olduğu öğrenilen Uğur Sekmen isimli bir vatandaş, “Lüks araç makas atarak ilerliyormuş. Bize çarpmadan önce de neredeyse az geride başka bir kazaya karışacakmış. Bizim minibüsteki yolculardan ikisi hafif yaralı, lüks araç içerisinde ise 4 kişi olduğunu biliyoruz onlar da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Kısıtlama günü hız yapmasalar zaten bu kaza meydana gelmezdi” dedi.

Kazaya karışan minibüs şoförünün ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.



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