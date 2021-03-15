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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu

- Pendik'te korkutan görüntünün gerçek nedeni belli oldu

Görüntü montaj tünel

Arıtma Tesisi Bild Su Kanalı Kimya 

-Görüntü ismi: DENIZDE_ESRARENGIZ_GORUNTU
-Drone
-Sahil kıyı kesimleri
-Kirli su köpükleri
-Dernek başkanı ile röp.
-Genel

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik Sahil kıyı kesiminde oluşan tabaka vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, kirli su tabakasının atık su kanalından denize ulaştığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin konuşan Amatör Denizciler Dernek Başkanı Yardımcısı Murat Cevizli, “İSTAÇ ile konu hakkında görüştük. Kendileri bu durumun bir doğa olayı olduğunu söyledi” dedi.
Pendik ve Kartal kıyı kesimlerinde sabahın ilk saatlerinde itibaren oluşan kirli su köpükleri vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sahil şeridine yakın noktada bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıtma tesisi olduğu ve pisliğin atık su kanalından denize ulaştığı iddia edilmişti. İddialar üzerine konuşan Amatör Denizciler Dernek Başkanı Yardımcısı Murat Cevizli konuya ilişkin, İSTAÇ ile görüştüklerini ve su üzerinde oluşan köpüklerin doğa olayları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.
“Görüntüler bizleri de şaşkına çevirdi” Konuya ilişkin konuşan Murat Cevizli ,”Su üzerindeki tabakayı görünce bizler de şaşkına döndük. Durumu hemen İSTAÇ yetkililerine bildirdik. Akabinde Liman Başkanlığını aradık, görüntüyü aktardık. O da kendisinin bu denizin bir doğa olayının olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar da böyle bir şey görmedik. Kimyasal olmasından korkuyoruz biz de endişe ediyoruz. Yani görüntü çok tehlikeli. Umarım kimyasal değildir” diye konuştu.
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