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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Pendik’te kısıtlamaya uymayıp kıraathanede kumar oynadılar

Pendik’te kısıtlamaya uymayıp kıraathanede kumar oynadılar

Baskın anı

Hafta Sonu Para Cezası Kıraathane Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Şahsılar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik'te kısıtlamaya uymayarak kıraathanede kumar oynayanlara polis baskı yaptı. Kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulanırken zabıta ekipleri kıraathaneyi mühürledi. Kavakpınar Mahallesi’nde 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasına uymayarak kıraathanede kumar oynadıkları ihbarı alan Pendik ilçe emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bahse konu adrese baskın düzenleyen polis ekipleri kıraathane kapısının kitli olduğunu fark etti. İçeride kişilerin olduğunu tespit eden polis ekipleri kapıyı içeriden açtırdı. Kıraathanede yasağa uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği toplamda 8 bin TL idari para cezası kesilirken Pendik Belediyesi Zabıta ekipleri de kıraathaneyi de mühürledi.
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