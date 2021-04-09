Pendik’te kazaya karışan sürücüden sağlık çalışanlarına 'sabır testi'

-Olay yeri

-Kazazede ile sağlık çalışanı diyalogu

-Kazazede ile röportaj

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Pendik’teki zincirleme kazada sağlık çalışanın zor anları: ‘Polis gelmeden, ambulansa binmem’- Pendik’te zincirleme kazada ‘sağlık çalışanlarının’ zor anları İSTANBUL



- Pendik’te aşırı hız yapan sürücü zincirleme kazaya neden olup, aracıyla kaçarak uzaklaştı. Kaza sonrası yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan ve kendini iyi hissetmediğini belirten bir başka sürücü ise polis ekipleri gelmeden ambulansa geçmeyeceğini söyleyerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Kaza, Pendik D-100 Ankara istikametinde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otoban üzerinde aşırı hız yaparak araçlara makas atan ve henüz kimliği belirlenemeyen araç sürücüsü, yol üzerinde seyir halinde olan Mustafa Ş. idaresindeki 34 KIN 67 plakalı Tofaş marka araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracıyla savrulan Mustafa Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek yan şeritte seyir halinde olan 34 DER 431 plakalı araca çarparak bariyerlere savruldu. Kazaya sebebiyet veren sürücü aracıyla olay yerinden kaçarken, diğer iki araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası 1 kişi yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin zor anları Öte yandan kazaya karışan araç sürücüsü, sağlık çalışanlarına kendini iyi hissetmediğini ancak polis ekipleri gelmeden ambulansa geçmeyeceğini söyleyince sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Sağlık çalışanlarının tüm ısrarlarına rağmen ambulansa geçmeyen sürücü, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrası araca alınarak tedavi edildi. “Hem hız yapıyor, hem makas atıyor” Meydana gelen kazada aracıyla bariyerlere savrulan sürücü Mustafa Ş., “Arkamdan gelen araç makas atıyordu. Benim aracıma çarptıktan sonra bende direksiyon hakimiyetimi kaybederek başka araca çarptım. Bu yol üzerinde makas atan sürücü çok fazla. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Hem hız yapıyor, hem makas atıyor. Kazada 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Son durumu ne yönde onu bile bilmiyoruz” diye konuştu.





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